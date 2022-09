Um homem, com cerca de 50 anos, sofreu ferimentos graves na sequência de uma colisão entre dois carros. O acidente ocorreu por volta das 07h00 deste domingo na EN103, em Geraz do Minho, Póvoa de Lanhoso.A vítima foi assistida no local pelos bombeiros da Póvoa de Lanhoso e depois transportada para o Hospital de Braga.A GNR tomou conta da ocorrência.