Um homem de 32 anos morreu esta quarta-feira após uma colisão entre dois motociclos e um ligeiro de mercadorias na Estrada dos Combatentes, em Ponta do Sol, na Madeira. Um homem de 28 anos poláco e uma mulher de 27 ucraniana, que seguiam no mesmo motociclo, ficaram feridos.O condutor do veículo ligeiro de mercadorias, um homem de 46 anos, foi detido por condução em estado de embriaguez, acusando TAS de 2.73 g/l.O alerta foi dado às 00h15.