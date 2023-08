As autoridades detetaram, em apenas seis dias, 13 691 infrações na estrada, 884 relativas a condução sob efeito do álcool. Este é o balanço da operação ‘Taxa zero ao volante’, durante a qual PSP e GNR fiscalizaram 48 909 veículos. No período em análise registaram-se 2694 acidentes que provocaram seis mortes, 63 feridos graves e 903 ligeiros.









As seis vítimas mortais tinham entre 28 e 81 anos, cinco eram do sexo masculino. Os acidentes que tiveram um fim trágico resultaram de duas colisões envolvendo: um ligeiro de passageiros, um ligeiro de mercadorias, um pesado e um agrícola/tratocarro. Verificou-se ainda um embate de uma bicicleta com um obstáculo na via e três despistes (dois carros e um motociclo), dois dos quais em curva. Os acidentes com vítimas mortais ocorreram em duas estradas nacionais, dois arruamentos e uma estrada municipal.

A campanha decorreu entre os dias 17 e 23 e visou alertar para os riscos da condução sob a influência do álcool. A mensagem a passar é clara: o risco de acidente grave ou mortal duplica com uma taxa de álcool no sangue de 0,5 g/l.