Vítimas mortais são motards de 27 e 34 anos.

Por Sérgio A. Vitorino | 10:43

Uma colisão entre dois motociclos, ocorrida às 00h35 deste domingo, na Estrada Nacional 247, à passagem pelos Oitavos, Cascais, provocou dois mortos.

As vítimas mortais são dois motards de 27 e 34 anos, únicos ocupantes dos motociclos.

A via esteve cortada durante hora e meia para se proceder às operações de socorro.

No local estiveram 13 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros, INEM e PSP, que investiga as causas do acidente