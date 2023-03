Cinco pessoas ficaram feridas numa colisão que envolveu pelo menos quatro carros, este sábado, na A1, na zona de Alhandra, em Vila Franca de Xira. Uma das vítimas ficou com ferimentos graves.O alerta foi dado por volta das 23h30 e o acidente aconteceu no sentido Sul-Norte. Obrigou ao corte parcial do trânsito na autoestrada provocando longas filas de espera.No local estiveram operacionais dos Bombeiros, INEM e GNR.