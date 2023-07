Uma colisão entre quatro carros fez, esta sexta-feira, um ferido ligeiro na Ponte Vasco da Gama no Montijo. O alerta foi dado por volta das 17h10.A circulação está condicionada no sentido Sul- Norte, uma vez que duas vias, a da direita e a do meio, estão cortadas.No local estão os Bombeiros de Alcochete, do Montijo e a GNR.