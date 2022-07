Uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo na A2 provocou um ferido grave, na noite desta sexta-feira.A vítima foi transportada para o Hospital Garcia de Orta.O acidente aconteceu na autoestrada, no sentido sul-norte, ao quilómetro 9.No local estiveram os Bombeiros Volunatários do Seixal, a Brisa e uma viatura do INEM.O trânsito esteve com alguns condicionamentos mas já circula normalmente, depois de a estrada ter sido desimpedida.