Colisão faz três feridos e corta trânsito no IP2 em Portalegre

Uma colisão entre dois carros fez este domingo três feridos, um dos quais em estado grave, um homem de 25 anos, em Portalegre.O alerta foi dado às 14h30 e obrigou ao corte da via, o IP2, ao quilómetro 161, que liga a cidade de Portalegre à localidade de Alpalhão.Além do ferido grave foram registados mais dois feridos ligeiros, uma mulher de 24 anos e um homem de 55, que foram transportados para o hospital de Portalegre.No local estiveram 15 operacionais apoiados por cinco viaturas, entre bombeiros de Portalegre, militares da GNR e VMER do hospital de Portalegre.