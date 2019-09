Colisão mata motociclista em Salvaterra de Magos

Paulo Rodrigues, de 49 anos, foi levado com ferimentos graves para o Hospital de São José, em Lisboa, após a moto que conduzia e um carro terem colidido em Foros de Salvaterra, na quinta-feira.O homem, camionista – recentemente trabalhava com máquinas agrícolas –, não resistiu e morreu na manhã desta sexta-feira. Num primeiro momento, o ferido foi levado para Santarém e só depois para Lisboa, com diversas hemorragias internas. Foi-lhe ainda amputada uma mão.A vítima foi colocada em coma induzido, mas não resistiu aos ferimentos.A GNR investiga as causas da colisão.