Um homem, de 38 anos, morreu esta sexta-feira após uma colisão entre um carro e uma moto na EN125 em Tavira, Algarve.A vítima é o condutor do motociclo. Foi projetado vários metros devido à violenta colisão com o carro.O alerta foi dado cerca das 12h30. No local estiveram uma ambulância de suporte imediato de vida de Tavira, uma viatura médica de emergência e reanimação do INEM de Faro e uma patrulha do Destacamento de Trânsito da GNR.Em atualização