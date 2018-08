Colisão faz um morto e corta estrada em Sesimbra

Sinistro aconteceu na Estrada Nacional 378, em Apostiça.

23:47



A estrada esteve cortada até às 23h19, mas a circulação já está normalizada. No local estiveram os bombeiros de Sesimbra, num total de nove operacionais apoiados por três veículos e ainda uma viatura médica de Almada e a GNR.

Uma colisão entre um veículo ligeiro e um autocarro fez este domingo à noite um morto na Estrada Nacional 378, em Apostiça, Sesimbra, no distrito de Setúbal.Segundo o que oconseguiu apurar junto do CDOS de Setúbal, o alerta foi dado às 20h48. O condutor do veículo ligeiro, com cerca de 55 anos, morreu no local, de acordo com fontes dos bombeiros.