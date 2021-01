Uma colisão entre dois carros provocou três feridos, esta quinta-feira, na rua da Estrebuela, em Paredes. Entre as vítimas está uma criança de cinco anos.Os feridos, considerados ligeiros, foram socorridos no local e transportados para o hospital de Penafiel.O acidente mobilizou vários operacionais dos Bombeiros Voluntários de Paredes e uma equipa médica do INEM. A GNR registou a ocorrência.