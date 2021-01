Gelo nas estradas provoca dois acidentes com cinco feridos no distrito de Aveiro

A formação de gelo nas estradas provocou dois acidentes, esta quinta-feira de manhã, em Oliveira de Azeméis e Albergaria-a-Velha.

O primeiro despiste aconteceu às 08h10, na Estrada Nacional 224, em Ossela, Oliveira de Azeméis. Três pessoas sofreram ferimentos ligeiros e foram transportadas para o Hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira.

Poucos minutos depois, outro despiste, que envolveu três carros, provocou dois feridos, na Estrada Nacional 230-2, em Frossos, Albergaria-a-Velha. As vítimas foram socorridas no local e transportadas para o Hospital de Aveiro com ferimentos leves.

Nos dois acidentes estiveram envolvidos vários operacionais dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis e de Albergaria-a-Velha.

A GNR também foi accionada e registou as ocorrências.