Colisão fere médica e motard em Lisboa

Ambas as vítimas têm 37 anos e foram transportadas por precaução ao Hospital de Santa Maria.

08:35

Uma viatura do INEM e uma moto estiveram envolvidas num acidente, ao final da manhã desta quinta-feira, junto ao Instituto Ricardo Jorge, em Lisboa, do qual resultaram ferimentos leves numa médica e no motard.



A PSP tenta agora apurar as causas do embate entre a viatura da Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência do INEM e a viatura de duas rodas. Ambas as vítimas têm 37 anos e foram transportadas por precaução ao Hospital de Santa Maria.