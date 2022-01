Colisão frontal provoca cinco feridos em Santiago do Cacém

A colisão entre duas viaturas ligeiras, uma de passageiros e uma de mercadorias, provocou esta manhã, cinco feridos, um deles grave, na Estrada Nacional 261, junto ao Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O alerta foi dado às 08h50, e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Santiago do Cacém e de Santo André com um total 16 operacionais, apoiados por 8 viaturas.

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Santiago do Cacém também esteve no local.

Na viatura ligeira de passageiros viajavam quatro pessoas, de onde resultaram três feridos ligeiros e um grave. O motorista do ligeiro de mercadorias sofreu ferimentos ligeiros.

Todos os feridos foram transportados pelos bombeiros para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, que fica a um quilómetro do local do acidente.

A GNR esteve no local a ordenar o trânsito e tomou conta da ocorrência.