Colisão mata idoso que ia para consulta no Sátão

Uma das viaturas invadiu a faixa contrária e provocou o choque.

Por Tiago Virgílio Pereira | 01:30

Um homem de 77 anos morreu ontem depois de uma violenta colisão frontal entre dois carros, na EN229, junto à localidade de Avelal, em Sátão. Na outra viatura seguiam mãe e filha, que sofreram ferimentos ligeiros.



O alerta foi dado pelas 12h00. Ao que o CM apurou, as duas viaturas circulavam em sentidos opostos. Um dos condutores terá invadido a faixa contrária e provocado o embate, numa zona com separador central. Quando os Bombeiros Voluntários de Sátão chegaram ao local encontraram a vítima mortal encarcerada.



"Não realizámos manobras de reanimação, pois a vítima já não apresentava sinais vitais e o médico do INEM acabou por atestar o óbito ainda no local", avançou o comandante Carlos Sousa. Ao que o CM apurou, António Rodrigues Albuquerque, natural de Avelal, seguia no sentido Sátão--Viseu para uma consulta médica. O corpo do homem foi depois removido para o gabinete médico-legal do hospital de Viseu para ser autopsiado.



No outro carro seguiam mãe e filha, naturais de Meã, também no concelho de Sátão, com cerca de 70 e 50 anos, que foram assistidas pelas equipas médicas e depois encaminhadas à mesma unidade de saúde de Viseu. Não correm perigo de vida. As causas do acidente estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal em Acidentes de Viação da GNR de Viseu.



O trânsito esteve condicionado no sentido Sátão-Viseu durante quase duas horas, até se proceder à remoção das viaturas e à limpeza da via.