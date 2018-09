Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste mata idosa de 96 anos em Viseu

Genro, de 74 anos, e a filha de 73 ficaram em estado grave.

08:33

O que era para ser um passeio matinal em família acabou em tragédia, ontem, na localidade de Balisque, em S. Pedro de France, Viseu. O carro despistou-se, com outras duas ocupantes, ficou capotado numa ravina. A mulher mais velha não resistiu e acabou por morrer no local.



O alerta foi dado pelas 10h30. Ao que tudo indica, o condutor, de 74 anos, distraiu-se e a viatura despistou-se numa zona de descida, da estrada municipal 1341. A viatura acabou por seguir para a berma e cair numa ravina com cerca de um metro de altura e a três metros de distância da estrada. Ali ficou capotada. Ao lado do condutor seguia a mulher, de 73 anos, e atrás a mãe desta, de 96.



"Os três ficaram encarcerados e de imediato demos início às manobras para retirar as vítimas. Os dois ocupantes da frente apresentavam ferimentos graves e foram assistidos pelo médico da VMER, que também confirmou no local a morte da idosa", avançou Jorge Antunes, comandante dos Bombeiros Municipais de Viseu. No socorro às vítimas estiveram também os voluntários de Viseu e de Sátão, já que a zona onde se deu o acidente situa-se no limite entre os dois concelhos. Marido e mulher foram transportados ao Hospital de Viseu e têm prognóstico reservado.



O corpo de Isaura Correia Alves foi removido para o gabinete médico-legal da mesma unidade de saúde. O Núcleo de Investigação Criminal em Acidentes de Viação da GNR de Viseu esteve a recolher indícios e está já a investigar as causas do acidente.