Colisão provoca nove feridos em Torre de Moncorvo

Nove pessoas ficaram feridas numa colisão entre duas viaturas ligeiras, sábado à noite, na estrada nacional 202, em Torre de Moncorvo, junto à Foz do Sabor.O alerta foi dado perto das 22h00 e para o local foram mobilizados os bombeiros de Torre de Moncorvo e de Vila Nova de Foz Coa e a GNR.A via esteve condicionada ao trânsito enquanto decorreram os trabalhos de socorro e de limpeza.Apesar da violência do embate, todos os ocupantes sofrem ferimentos ligeiros.Oito deles foram encaminhados para as unidades hospitalares de Bragança, Vila Nova de Foz Coa e Guarda.