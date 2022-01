Uma colisão entre uma carrinha de caixa aberta e um camião de transporte de mercadorias provocou um ferido, ao início da manhã, no lugar de Paredes, nas Termas de S. Vicente, Penafiel.

O alerta para o acidente foi dado pouco depois das 07h00. No socorro estiveram os Bombeiros de Entre-os-Rios, que transportaram a vítima, com ferimentos leves, para o Hospital de Penafiel.

A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.