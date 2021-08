Comandante dos bombeiros sofre queimaduras em várias partes do corpo durante combate a incêndio

O alerta para o incêndio, que deflagrou perto da localidade de Pernadeira, na freguesia de Odeleite, concelho de Castro Marim, foi dado às 01h05.

Pelas 21h40, de acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estavam no local 379 operacionais, com o apoio de 129 viaturas, além de 1 meio aéreo.

O Comandante dos Bombeiros Voluntários de Algés sofreu queimaduras no rosto e nas mãos, esta segunda-feira, durante o combate ao incêndio em Castro Marim. O operacional encontra-se estável e foi transportado para uma unidade hospitalar em Lisboa.