Comandante dos bombeiros tem acidente a caminho de emergência

José André foi levado ao hospital da Guarda.

Por L.O. | 09:57

O comandante dos bombeiros de Figueira de Castelo Rodrigo ficou ferido com gravidade, esta quarta-feira de manhã, quando se dirigia para um outro acidente do qual resultou um morto.



Os dois violentos acidentes ocorreram na mesma estrada, na EN332, via que liga Figueira de Castelo Rodrigo a Vila Nova de Foz Coa.



No primeiro acidente, um homem de 50 anos, funcionário judicial, morreu depois de ter embatido de frente contra um camião, às 08h24.



Poucos minutos depois José André, comandante dos bombeiros locais, dirigia-se para o acidente quando o despiste ocorreu, numa curva, indo parar a um descampado. Foi levado ao hospital da Guarda.