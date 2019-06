A PJ Militar descobriu em casa de Deison Camará, o comando acusado de ter matado a tiro o soldado Luís Teles, no quartel da Carregueira, em setembro de 2018, munições do mesmo lote do projétil encontrado no peito da vítima.Estavam junto com uma granada numa caixa de sapatos.Camará era sentinela no paiol e disse que Teles se suicidou com a sua G3.Mas a vítima não tinha pólvora nas mãos e Camará sim.Ter-se-ão zangado na República Centro-Africana em 2017.