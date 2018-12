Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tiro no peito leva PJ Militar a Comando

Deison Camara, tramado por perícias, ficou em prisão preventiva.

01:30

Deison Camara, comando de 21 anos que estava de guarda ao paiol do quartel da Carregueira, a 21 de setembro, manteve ontem perante a juíza do tribunal de Sintra a versão de sempre: só ouviu um disparo e encontrou Luís Teles, outro militar de elite, dois anos mais velho, caído no chão.



Tudo apontava para suicídio – mas a vítima foi atingida no peito, o que inviabilizou desde logo essa tese, pela quase impossibilidade de alguém se atingir a si próprio, com uma G3, no peito.



Restava a hipótese de homicídio – as mãos de Luís Teles não tinham vestígios de disparo (resíduos de pólvora) – e a metralhadora encontrada perto do corpo da vítima estava, afinal, distribuída pelos Comandos a Deison Camara.



Estes e outros indícios, periciais, levaram à detenção do comando por homicídio, por parte da PJ Militar, na quarta-feira, e à aplicação, ontem, da prisão preventiva – a juíza considera que há fortes indícios da prática do crime e que há perigo de fuga e de perturbação do inquérito.



Deison, agora no presídio de Tomar, não confessa, e está por esclarecer o motivo do crime.