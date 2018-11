Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Familiar de Comando morto: “Recusámos logo o suicídio”

Família de Luís Teles chocada com homicídio do militar.

Por Miguel Curado e João Fernandes | 08:54

Em Câmara de Lobos, Madeira, terra de onde o comando Luís Teles era natural, ninguém acreditou que o militar se tivesse suicidado.



A notícia da detenção de um colega, pela autoria do homicídio do jovem de 21 anos, a tiro de G3, no quartel da Carregueira, em Sintra, serviu para confirmar as suspeitas de crime.



O CM falou com familiares de Luís Teles, que sob anonimato disseram que o jovem de 21 anos "era um militar orgulhoso com as missões no estrangeiro".



Já este ano, com a morte do pai, a 25 de abril, "passou por um período de depressão". "Mas recuperou e, quando soubemos da morte dele, recusámos logo a ideia de suicídio", disse um familiar.



A mesma fonte explicou que o advogado da família recomendou silêncio, até se saber a medida de coação do suspeito.