Comando assassinado por colega com tiro de G3 na Carregueira

Militar de elite do Exército foi preso pela Polícia Judiciária Militar.

Por Henrique Machado | 16:05

Um militar de elite do Exército foi esta quarta-feira preso pela Polícia Judiciária Militar pelo homicídio do colega Luís Teles, encontrado morto no quartel da Carregueira, Sintra, a 21 de Setembro.

O caso, que à partida apontava para suicídio, acabou por revelar que se tratava de um crime.



A PJM confirmou a detenção através de um comunicado onde revelam que o militar do Regimento de Comandos, foi vítima de um disparo por uma arma de fogo, nomeadamente uma G3.



O detido vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.



Na altura, o Exército escusou-se a adiantar as circunstâncias em que ocorreu a morte do militar, de 23 anos, natural da Madeira, referindo apenas que morreu na sequência de um ferimento causado pelo disparo de uma arma de fogo.