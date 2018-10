Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Recluso atira droga pela janela em Sintra

Comportamento levantou suspeitas após a visita e guardas levaram-no para uma sala onde foi obrigado a despir-se.

Por M.C. | 08:32

Um recluso da cadeia da Carregueira, Sintra, foi este domingo apanhado a atirar, por uma janela do estabelecimento prisional, três bolotas de droga que lhe tinham sido passadas durante o período de visita.



O comportamento do recluso levantou suspeitas após a visita e guardas levaram-no para uma sala onde foi obrigado a despir-se.



Nessa altura terá tirado a droga que tinha escondida no corpo. Vai ter um processo disciplinar.