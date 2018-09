Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cozinha de Estabelecimento Prisional de Lisboa sob suspeita

Por M.C. | 09:00

Os Serviços Prisionais estão a investigar a participação dos funcionários da cozinha do Estabelecimento Prisional de Lisboa na entrada de droga, telemóveis e outros artigos.



No sábado, um funcionário da empresa que prepara as refeições dos reclusos, foi apanhado a recolher um saco com telemóveis e 28 bolotas de droga. Ao que o CM apurou, uma dezena de reclusos, que trabalhavam na cozinha, estão com processos disciplinares por terem sido apanhados com 10 telemóveis na camarata.



Em fevereiro de 2017, uma cozinheira foi despedida por facilitar a entrada de telemóveis.