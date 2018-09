Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preso com droga e telemóveis em cadeia de Lisboa

O detido, com cerca de 50 anos é funcionário da empresa que confeciona as refeições para o estabelecimento prisional.

09:28

Um funcionário da empresa que confeciona as refeições na cadeia de Lisboa, foi ontem apanhado por guardas e entregue à PSP, por ter sido visto a apanhar um saco com telemóveis e ‘bolotas’ de droga.



A encomenda voadora foi arremessada do lado do Palácio da Justiça para o pátio da prisão, horas depois de uma primeira, contendo telemóveis e carregadores. O detido, com cerca de 50 anos, prestava serviço na cadeia há cerca de cinco.