Guardas temem drones com droga e telemóveis

Sindicato diz saber de aeronave não tripulada que foi filmada a sobrevoar o recinto da prisão na Azambuja.

Por Miguel Curado | 08:44

Os guardas da prisão de alta segurança de Vale de Judeus, na Azambuja, estão em alerta com a suspeita de que aeronaves não tripuladas - drones - andam a sobrevoar a prisão para largar no perímetro interior droga e telemóveis com vista aos negócios dos reclusos.



Um sindicato representativo dos guardas afirma ter conhecimento de um caso, enquanto os Serviços Prisionais reconhecem ter recebido um relato não confirmado de um recluso sobre o despenhamento de uma destas aeronaves. Apesar de negar a deteção de drones, os Serviços Prisionais dizem que o relato foi recebido a 12 de agosto. "Nada foi encontrado junto ao pavilhão", explica fonte oficial.



Jorge Alves, presidente do Sindicato da Guarda Prisional, refere, no entanto, que há alguns meses "um drone foi visto por cima de toda a prisão, caindo no exterior". "Houve recurso ao sistema de videovigilância dias depois (o que os Serviços Prisionais desmentem) e confirmou-se o sobrevoo. Nada se recuperou", assegurou.



O líder sindical acrescentou que "a cadeia de Vale de Judeus é rodeada de área florestal, ideal para operar drones e largar droga, telemóveis e outros objetos".



Quatro torres de vigilância desativadas

A cadeia de Vale de Judeus tem 530 reclusos e conta com 150 guardas, que se dividem em três turnos diários de serviço. A prisão tinha 4 torres de vigilância, que foram todas desativadas.



Jorge Alves, presidente do Sindicato Nacional da Guarda Prisional, diz que "os Serviços Prisionais deixaram a garantia de que iriam construir outras duas torres". Fonte oficial refere que se instalou um sistema de videovigilância e deteção de movimentos.