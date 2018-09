Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dinheiro e droga embrulhados em meias chegam a cadeia em Matosinhos

Para a Direção-Geral dos Serviços Prisionais (DGSP), a situação deve-se ao excesso de baixas dos guardas.

Por Miguel Curado | 08:30

Em dois dias consecutivos (quinta e sexta-feira passadas), foram arremessados dois embrulhos com droga, dinheiro, e carregadores de telemóvel, para dentro do Estabelecimento Prisional do Porto, em Custoias, Matosinhos.



Para o sindicato desta classe profissional, a causa do problema passa pelo novo horário de trabalho, que levou mesmo à desativação das torres de vigia da prisão.



O primeiro embrulho, envolto em meias, foi encontrado num espaço entre o muro exterior e a zona prisional. Um guarda prisional recolheu-o e constatou que o mesmo tinha 100 euros, e uma pequena quantidade de haxixe.



Apenas 24 horas depois, um guarda-prisional reformado surpreendeu um casal a fazer novo arremesso para dentro da cadeia de Custóias.



A tentativa foi falhada, já que o embrulho (novamente envolvido em meias), ficou preso numa parcela de rede laminada.



Removido o objeto, percebeu-se que continha também haxixe e ainda dois carregadores de telemóveis.



Jorge Alves, presidente do Sindicato Nacional da Guarda Prisional, denuncia que as torres de vigia da cadeia de Custóias estão desativadas, "devido à falta de guardas".



Já a DGSP defende que a vigilância prisional "não se esgota no trabalho feito nas torres". "A afetação de recursos humanos a este trabalho tem estado condicionada pela elevada taxa de baixas médicas", refere fonte oficial.