Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Passam droga a preso no tribunal

Suspeita-se de que a terá recebido de outros arguidos do processo em julgamento, em Lisboa.

Por S.A.V. | 09:27

As autoridades estão a investigar as circunstâncias em que um recluso preventivo recebeu 22 gramas de haxixe no interior de uma sala de audiências do Campus da Justiça, em Lisboa.



Suspeita-se de que terá recebido a droga de outros arguidos do processo em julgamento.



Segundo apurou o CM, o caso passou-se a 28 de setembro.



O homem foi revistado à saída da cadeia e à entrada na sala do tribunal e estava ‘limpo’.



Na audiência ficou ao lado de outros dois arguidos, taxistas, e na revista à saída da sala a PSP encontrou-o com a droga.