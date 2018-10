Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Brasileiros trazem ‘coca’ em lençóis e nas pernas para Lisboa

Correios de droga foram presos no aeroporto de Lisboa.

Por Miguel Curado | 09:42

A PJ e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras prenderam, na quarta-feira, dois correios de droga no aeroporto de Lisboa com esquemas engenhosos de ocultação de cocaína.



No total, foram apreendidos 6,5 quilos. O primeiro detido, brasileiro, foi apanhado pela PJ ao desembarcar de um voo proveniente de Fortaleza. Trazia 4,5 quilos de cocaína dissimulados em embalagens de lençóis de cama.



Presente a tribunal, ficou em prisão preventiva. Horas depois, foi o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras a prender o segundo correio de droga, também ele brasileiro.



Com uma medida de interdição no espaço Schengen até finais de 2019, o suspeito foi apanhado com dois quilos de cocaína enrolados nas pernas.



Estava esta quinta-feira à tarde a ser interrogado.