Prisão preventiva para a um de dez suspeitos de tráfico de droga em Leiria

Perigo de continuação de atividade criminosa levou à aplicação da medida e coação.

O juiz de Instrução Criminal de Leiria decretou a prisão preventiva a um de dez suspeitos detidos pela PSP pelo crime de tráfico de estupefacientes, anunciou hoje a Procuradoria da Comarca de Leiria.



"Verificando-se a existência de perigo de continuação de atividade criminosa, no primeiro interrogatório judicial, foi fixado o estatuto coativo dos dez arguidos", refere a nota publicada pelo Ministério Público, ao revelar que a um dos arguidos foi determinado que "aguardasse os trâmites do processo sujeito, cumulativamente, às obrigações decorrentes do termo de identidade e residência (TIR) e em prisão preventiva".



Em relação aos outros suspeitos, o juiz decretou que três deles ficam sujeitos a apresentações trissemanais, quatro a apresentações bissemanais e um deles a apresentações semanais junto do órgão policial da área da sua residência.



Um deles foi sujeito à medida de coação de TIR. Todos ficaram "proibidos de contactar por qualquer meio com os coarguidos e com as pessoas, consumidores ou traficantes apontados nos autos".



Segundo o MP, no âmbito de uma investigação, por elementos da PSP da Leiria foram detidos dez indivíduos, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos, sendo quatro do sexo feminino.



"Dos autos resulta que, pelo menos desde o início do ano de 2017 e até ao momento atual, os arguidos procederam à compra e posterior venda de estupefacientes, sendo na sua maioria canábis, quer resina (haxixe), quer folha (liamba), fazendo-o a troco de dinheiro, em Leiria e em diversas localidades situadas na área desta comarca", indica a nota.



Tais atos eram inúmeras vezes precedidos de contactos telefónicos, nos quais os arguidos utilizavam linguagem codificada, informa ainda o MP.



O MP adiantou ainda que "no decurso de revistas e buscas às residências e veículos dos arguidos, realizadas nos dias 17 e 18 de setembro de 2018, foram apreendidos diversos bens, designadamente produto estupefaciente (liamba, haxixe, cocaína e MDMA), balanças de precisão, importâncias monetárias, telemóveis e veículos automóveis".



A investigação prossegue sob direção do Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, com a coadjuvação da PSP desta cidade.