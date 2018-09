Família já foi informada e acionado o apoio psicológico.

um ferimento causado pelo disparo de uma arma de fogo" no quartel do Regimento dos Comandos, na Serra da Carregueira, em Sintra. O Exército emitiu um comunicado a informar sobre a morte e afirma que as autoridades foram acionadas para investigar o ocorrido.



Um militar Comando morreu, esta sexta-feira, com "

"É com pesar que o Exército informa que hoje pelas 19h42, faleceu no Regimento de Comandos, um militar Comando decorrente de um ferimento causado pelo disparo de uma arma de fogo", pode ler-se.

"O Exército lamenta o falecimento do militar estando a acompanhar a situação. A família foi informada do trágico acontecimento tendo sido acionado o apoio psicológico", acrescenta-se.



A família já foi informada e terá ao seu dispor apoio psicológico.