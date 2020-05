Dylan Silva, um dos dois militares que morreu no 127.° curso de comandos, em setembro de 2016, "já estava inconsciente no campo de tiro de Alcochete e deu entrada no hospital já ventilado, em falência hepática grave - precisava de transplante de fígado para sobreviver - desidratado, com lesão renal aguda, hipoglicemia, rabdomiólise, convulsões e hipertermia".



A explicação foi dada esta quinta-feira pela médica de Cuidados Intensivos que o acompanhou no hospital do Barreiro.

Ver comentários