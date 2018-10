Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Mãe, já levo um olho todo negro”, disse Dylan da Silva à mãe antes de morrer

Pais de Dylan da Silva emocionaram-se em tribunal.

Por Magali Pinto | 09:04

Dois anos depois da morte do filho, Lucinda Araújo ainda não consegue conter as lágrimas. Esta quinta-feira de manhã, no Campus de Justiça, em Lisboa, a mãe de Dylan disse ao coletivo de juízes que o filho tinha o sonho de pertencer aos Comandos.



"Ele não me fazia queixas, mas uma vez apareceu em casa com um olho negro. Noutra com uma entorse no pé. O pai teve de o levar ao hospital. No Exército só lhe deram umas muletas", lamentou Lucinda.



A ouvir, no banco dos réus, estavam os 19 militares acusados de vários crimes de ofensas à integridade física agravadas e abuso de autoridade.



"Ele até me avisou por mensagem: ‘Mãe, já levo um olho todo negro’. O meu filho poupava-me a muito", continuou Lucinda, especificando que em setembro de 2016, ao visitar o filho no hospital, os médicos deram-lhe poucas esperanças. "O meu filho tinha os braços todos negros, as pernas com arranhões e estava inchado".



O pai, Vítor, desabafou que os médicos do Hospital Curry Cabral disseram que nunca tinham visto nada assim.



Recorde-se que Hugo Abreu e Dylan da Silva eram recrutas e morreram durante a Prova Zero do 127º Curso dos Comandos, no campo de tiro de Alcochete.



Ontem foi ouvido também um dos recrutas que desistiu do curso. O relato foi impressionante. "Estava muito calor, só bebíamos água quando nos deixavam. Vi o Hugo Abreu a cuspir saliva e o primeiro sargento Rodrigues em cima dele. Ele tinha terra à volta da boca. Sempre que pedíamos água éramos atirados às silvas, a rastejar".