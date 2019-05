Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comerciante português morto a tiro à frente da família na Venezuela

Alfredo Fernandes de Abreu foi vítima de um assalto, em Los Teques.

Por M.C. e F.J.G. | 01:30

Alfredo Fernandes de Abreu, o comerciante português assassinado no sábado em Los Teques, Venezuela, foi morto a tiro em frente à família, depois dos ladrões que o sequestraram o terem ameaçado com uma arma de fogo enquanto conduzia de regresso a casa.



Três ladrões entraram na viatura e forçaram o português a conduzir. O crime viria a ocorrer em casa, na presença de toda a família da vítima.



Os assaltantes roubaram dinheiro e joias e depois mataram o comerciante a tiro.



Os ladrões, que sequestraram 14 comerciantes nos últimos meses, fugiram no carro do português.