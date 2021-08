Há cerca de cinco anos fugiu da Venezuela devido à violência e instabilidade no país. Viajou para Portugal e fixou-se no concelho de Aveiro. Foi nesse local que o comerciante, de 70 anos, começou a cometer crimes durante o ano de 2017. Através do Facebook, partilhava com outros utilizadores imagens de menores de 14 anos sem roupa ou a exibir os órgãos genitais.