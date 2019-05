Comissão de Utentes avança com protesto contra supressão de carreiras na Soflusa

A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Barreiro (CUSPAS) anunciou esta quarta-feira que vai fazer na sexta-feira uma ação de protesto contra a situação na Soflusa, responsável pela ligação fluvial entre o Barreiro e Lisboa, que tem suprimido carreiras."No sentido de exigir mais respeito pelos utentes e por uma resolução urgente destes alegados constrangimentos, a Comissão de Utentes convoca uma tribuna/concentração de protesto a realizar na próxima sexta-feira, 17 de maio, entre as 17h00 e as 19h00, junto do terminal fluvial da Soflusa, na estação do Sul e Sueste em Lisboa", informou a comissão em comunicado.A Soflusa anunciou na terça-feira não conseguir prever quando vai repor as ligações fluviais entre Barreiro e Lisboa, que começaram a ser suprimidas desde sexta-feira devido à falta de mestres.Em resposta por escrito a questões colocadas pela agência Lusa, a Soflusa esclareceu que, "dada a escassez de tripulantes habilitados a exercer a função de mestre, ainda que existam esforços da empresa e um diálogo permanente com a comissão de trabalhadores e sindicatos, não pode prever a reposição da normalidade operacional".A Comissão de Utentes considera que a situação na Soflusa é de "completo caos com graves consequências para os utentes", salientando a necessidade de serem tomadas medidas de emergência."A CUSPAS responsabiliza o conselho de administração da Soflusa pelas eventuais consequências que decorram deste quadro de desrespeito pelos utentes. Esta situação, conforme as comissões de utentes têm vindo a alertar, decorre da total ausência de investimentos na renovação da frota e da não contratação de pessoal, sobretudo ao nível da navegação", acrescenta.Frederico Pereira, do Sindicato da Marinha Mercante, afeto à Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS), afirmou à Lusa que os sindicatos estiveram esta quarta-feira numa reunião com o secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Mendes, que anunciou a contratação de seis marinheiros."Na reunião, o que nos foi dito é que existe já um concurso interno para passar quatro marinheiros a mestres e que foi aberto um concurso para a contratação de seis marinheiros. Consideramos que estas contratações são insuficientes para enfrentar as necessidades", salientou Frederico Pereira.O sindicalista alertou que a situação na empresa se tem vindo a agravar e que no dia de hoje aumentaram o número de carreiras suprimidas na ligação entre Barreiro e Lisboa."Um dos mestres adoeceu [na semana passada] durante o serviço e não existem tripulações para substituir", exemplificou, assinalando que "os mestres já estão a fazer muitas horas extraordinárias e não aguentam, alguns deles estão a recusar fazer horas".Nesse sentido, "existe já um pré-aviso, a partir de 23 de maio, para uma greve dos mestres às horas extraordinárias", frisou.A Soflusa é responsável por fazer a ligação entre o Barreiro e Lisboa, enquanto a Transtejo, que faz parte do mesmo grupo, assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão e Lisboa.