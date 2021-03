A PSP do aeroporto de Lisboa anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem, de 44 anos, que tentou embarcar num voo com um comprovativo de realização do teste à Covid-19 falsificado.



"Após contacto com o responsável do laboratório, verificou-se que era falso, tendo o suspeito adquirido o comprovativo" por 60 euros, na Internet, diz a PSP.

