Concessionária das minas de Aljustrel abre inquérito a acidente de trabalho mortal

A empresa Almina, concessionária das minas de Aljustrel (Beja), revelou esta segunda-feira que abriu um inquérito de investigação para determinar as causas do acidente em que morreu um trabalhador, ocorrido esta tarde.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Almina - Minas do Alentejo explicou que a vítima mortal do acidente foi "um trabalhador de uma empresa prestadora de serviços nas instalações da Britagem de Superfície", no complexo mineiro de Aljustrel.

"O trabalhador foi imediatamente assistido no local pelas nossas equipas, médica e de resgaste mineiro", indicou.

Logo após o acidente, "foram acionados os mecanismos de emergência e reação previstos e alertadas as autoridades competentes, que procederam em conformidade", acrescentou.

No comunicado, a empresa lamentou "profundamente" o sucedido e expressou a sua "total solidariedade e apoio" aos familiares da vítima, endereçando as "mais sentidas condolências".

O acidente de trabalho nas minas de Aljustrel vitimou um jovem, de 20 anos, revelaram esta segunda-feira à Lusa fontes do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja e do Comando Territorial de Beja da GNR.

O alerta para o acidente foi dado aos bombeiros às 17h48 e o óbito foi declarado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), acrescentou o CDOS.

Contactada igualmente pela Lusa, fonte da Unidade Local do Litoral e Baixo Alentejo da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) disse que o acidente de trabalho mortal ocorreu "à superfície, num tapete rolante".

Uma equipa de inspetores da ACT deslocou-se para o complexo mineiro, após o sinistro, para proceder a averiguações.

Para o acidente foram mobilizados oito operacionais, apoiados por quatro veículos, dos bombeiros, GNR e INEM, incluindo, além da VMER, a ambulância de suporte imediato de vida de Castro Verde.