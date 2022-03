Condenada a sete anos de cadeia dona de lar ilegal em Torre Novas que deixou idosas à morte

um crime de profanação de cadáver e dois crimes de maus tratos agravados.



A situação remonta a 2 de março, quando o neto da primeira idosa contactou os bombeiros e a Guarda Nacional Republicana porque notou

um "forte odor cadavérico" no quarto onde dormiam três das quatro idosas que se encontravam no apartamento, duas das quais "passaram, no mínimo, 12 noites no mesmo quarto que o cadáver".O segundo caso ocorreu no dia seguinte quando a sobrinha de outra utente ligou a avisar que ia visitar a tia face às informações divulgadas no dia anterior. Pouco depois recebeu uma mensagem da proprietária do lar a dizer que a idosa teria desmaiado e que uma ambulância já ia a caminho do local. A idosa foi encontrada sem vida no chão do quarto.