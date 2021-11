Condenado a sete anos de cadeia eletricista alemão acusado de sequestro, abuso sexual e de tentar matar jovem

Foi condenado a sete anos e três meses de prisão efetiva o eletricista alemão, de 56 anos, acusado de homicídio tentado, sequestro e de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência. O coletivo do tribunal de braga fixou ainda uma indemnização de dez mil euros à vitima – uma jovem, então com 29 anos, abandonada no Gerês pelo arguido em fevereiro de 2019. O juízes entenderam que o crime de violação não foi provado.



Na altura, Gerhard Eugen Branz trouxe a vítima de automóvel da Alemanha, alegadamente com o pretexto de arranjar-lhe um emprego, em Espanha, mas acabou levar a jovem, que tem problemas cognitivos, até Portugal, passando ambos uma semana na vila termal do Gerês, onde a abandonou no meio da serra, em pleno inverno.