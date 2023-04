Um condutor está a travar (e a perder) uma luta nos tribunais contra uma condenação pelo crime de condução com álcool. Foi apanhado, na A1, com 1,482 g/l, mas afirma que no jantar horas antes apenas bebeu “um copo simples e mais um bocadinho” de vinho e que a taxa-crime se deve a sofrer da doença de Crohn (inflamatória intestinal crónica) e, alega, muito provavelmente do “síndrome de autocervejaria”, em que o portador tem produção endógena de etanol.









