Condutor despista-se e provoca estragos em pelo menos 10 carros na A5 em Cascais

Um homem despistou-se este domingo à noite na A5, em São Domingos de Rana, no sentido Cascais-Lisboa, e provocou estragos a pelo menos 10 carros da via contrária.Ao despistar-se o veículo embateu no separador central daquela via e os destroços foram projetados para a via contrária. Pelo menos 10 viaturas foram atingidas, confirmou aofonte do destacamento de trânsito de Carcavelos.O condutor da viatura sofreu ferimentos ligeiros e o trânsito esteve temporariamente condicionado naquela zona, sendo restabelecido pouco tempo depois.No local estiveram sete elementos da GNR, bombeiros de São Domingos de Rana e duas viaturas da Brisa.