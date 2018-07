Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor em liberdade depois de matar e fugir

Homem de 50 anos confessou estar ao volante do veículo que matou ciclista de 66 anos, no Algarve.

Por Ana Palma | 01:30

A violência do embate contra o ciclista, que morreu no local, ficou bem patente na parte dianteira do jipe BMW que foi encontrado pela GNR horas após o acidente, abandonado e trancado, na zona do Escarpão, em Paderne.



O condutor do jipe, de 50 anos - e não 69, como inicialmente foi divulgado -, fugiu sem prestar auxílio à vítima mas acabou por se entregar no Destacamento de Trânsito de Faro da GNR, em Albufeira, às 16h30 de domingo, assumindo ser o autor do acidente mortal. Foi constituído arguido mas ficou em liberdade.



A colisão que causou a morte de José Maria Luís, de 66 anos, de Boliqueime, ocorreu domingo de manhã, na EN270, entre Loulé e Boliqueime. O alerta foi dado às 08h45, tendo o óbito da vítima sido confirmado pelo INEM.



Segundo o CM confirmou junto de fonte do Comando de Faro da GNR, a dona do jipe tinha apresentado, ao final da manhã, queixa pelo furto do veículo, no Destacamento de Trânsito. Garantiu não ter conhecimento do acidente.



O homem, quando mais tarde se entregou à GNR, disse ser amigo da dona do jipe. Explicou que tinha levado a viatura sem o conhecimento da mulher, e que esperava devolvê-lo antes que ela se apercebesse.



GNR investiga

Fonte do Comando de Faro da GNR confirmou que o condutor foi constituído arguido, passando o caso a inquérito, tendo sido comunicado ao Ministério Público. O Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação está a investigar o caso.



Homicídio negligente

O condutor poderá vir a responder por homicídio negligente, omissão de auxílio e abuso de confiança, apurou o CM. O veículo todo-o-terreno, que de início foi levado para o parque do Destacamento de Trânsito, já foi removido para outro local depois de ser alvo de perícias.