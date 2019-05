Condutor envolvido em acidente mortal nos Açores sem álcool ou drogas

O condutor envolvido no acidente no concelho da Praia da Vitória, na ilha Terceira, Açores, que causou dois mortos, não apresentou álcool ou estupefacientes nos testes realizados, disse hoje à Lusa fonte da PSP.



"O condutor tem 32 anos e dos testes realizados não houve deteção de álcool ou estupefacientes", afirmou fonte da Direção Nacional da PSP, adiantando que o homem conduzia uma viatura ligeira de mercadorias.





Segundo a mesma fonte, a PSP está a investigar as circunstâncias do acidente.O atropelamento na freguesia das Quatro Ribeiras provocou, além das duas vítimas mortais, duas mulheres de 68 e 84 anos, 13 feridos, informou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.As vítimas têm entre 16 e 84 anos.Além de nove feridos encaminhados para o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, em Angra do Heroísmo, quatro deram entrada no Centro de Saúde da Praia da Vitória.Entre os feridos contam-se oito do sexo feminino e cinco do sexo masculino, a maior parte dos quais com mais de 40 anos.Numa conferência de imprensa, o secretário regional da Saúde dos Açores, Rui Luís, que tutela a Proteção Civil, disse que entre os feridos existiam quatro graves, mas apenas uma mulher de 60 anos "está em situação mais delicada"."Foi um acidente multivítimas, com o despiste de uma viatura durante uma procissão, que provocou um atropelamento múltiplo", adiantou.O acidente ocorreu às 20h29 locais (mais uma hora em Lisboa) de terça-feira.