Condutor espanhol que atropelou quatro pessoas após nega em discoteca entrega-se

O condutor espanhol de 42 anos que, pelas 07h00 de segunda-feira, fugiu após atirar um Porsche Panamera, avaliado em 130 mil euros, contra seis pessoas, atingindo quatro e deixando uma delas em estado muito grave, junto à discoteca Kremlin, onde não o deixaram entrar porque já estava fechada, entregou-se à PJ de Lisboa. Sentiu que os investigadores estavam muito próximos de o apanhar.Tal como oesta terça-feira noticiou, o homem galgou o passeio com o carro e apontou a seis pessoas que ali estavam casualmente. Um português, 23 anos, ficou ferido com muita gravidade. Sofreu várias fraturas, incluindo na bacia, ao ser atingido pelo Porsche, que depois lhe passou por cima. Foi alvo de cirurgia no Hospital de S. José e o prognóstico é favorável, embora "a recuperação seja lenta".O condutor - um empresário que faz a vida entre Portugal e Espanha - fugiu em grande velocidade e em contramão no carro alugado. Despistou-se na Lapa e foi visto por testemunhas a fugir a pé, falando espanhol. No Porsche deixou o telemóvel e não foi difícil às autoridades identificá-lo. Ele contactou um advogado e entregou-se.O homem está indiciado por seis crimes de homicídio na forma tentada. Será hoje presente a um juiz. O suspeito não estará relacionado com negócios na noite e tudo indica que, ao contrário do que se julgava inicialmente, estava sozinho.A PJ refere que, antes do atropelamento, o condutor entrou "em conflito" com seguranças e vários clientes do Kremlin. Um amigo do ferido mais grave relatou isso mesmo às autoridades: que o viu a ser retirado do local pelos seguranças.