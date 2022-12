Um homem, de 50 anos, ficou ferido após perder o controlo do carro que conduzia e colidir contra um muro, em Vila Nova de Famalicão. O acidente aconteceu esta quinta-feira às 20h40 na Avenida Tomás Pereira, na Estrada Nacional 206, que faz a ligação com Guimarães.



O ferido foi assistido no local e depois transportado para o hospital.





Nesta ocorrência estiveram os bombeiros Famalicenses, a corporação dos Voluntários de Famalicão e ainda uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação. A GNR tomou conta da ocorrência.