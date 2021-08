Condutor morre carbonizado em despiste de carro seguido de incêndio em Esposende

Um homem morreu carbonizado na sequência de violento despiste ao início da tarde na autoestrada A11, na zona de Fonte Boa, Esposende.



O carro que seguia no sentido Barcelos/Esposende entrou em despiste, a cerca de três quilómetros da portagem, e caiu a um terreno agrícola, a cerca de dez metros. A viatura incendiou-se e há uma pessoa carbonizada.

No local estão mais de 30 elementos de várias corporações de Bombeiros, assim como a GNR. Os meios estão a fazer buscas no local, para tentar detetar possíveis vítimas que seguissem no veículo, que ficou totalmente calcinado.